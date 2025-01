Neymar lada moment przejdzie z Al-Hilal do Santosu - podaje francuski dziennik L'Equipe. Transfer jest na finiszu i tylko niespodziewany zwrot akcji mógłby pokrzyżować plany brazylijskiego klubu. Tym samym gwiazdor wróci do domu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Santos bardzo blisko pozyskania Neymara

Neymar od sierpnia 2023 roku występuje w saudyjskim klubie, Al-Hilal. Pobyt skrzydłowego na Bliskim Wschodzie nie jest jednak udany, przynajmniej jeśli chodzi o aspekty sportowe. Lewy napastnik większość czasu spędził bowiem w gabinetach lekarskich z powodu problemów zdrowotnych. Dotychczas brazylijski gwiazdor w koszulce mistrza Arabii Saudyjskiej rozegrał tylko 7 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 3 asysty. Wiele wskazuje na to, że piłkarz nie poprawi już swojego dorobku w tej drużynie.

Według najnowszych informacji przekazanych przez francuski dziennik “L’Equipe” Neymar jest bardzo bliski przeprowadzki do Santosu. Według wspomnianej gazety transfer ma być na finiszu i tylko niespodziewany zwrot akcji mógłby pokrzyżować plany brazylijskiego klubu. Tak więc 128-krotny reprezentant Canarinhos najprawdopodobniej wróci do swojego macierzystego zespołu. W tym momencie nie wiadomo, jaką formę przybierze transakcja. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny.

Jednocześnie Neymar oraz jego ojciec, a zarazem agent, mają dołączyć do funduszu inwestycyjnego, który jest właścicielem Santosu. Zatem Brazylijczyk nabędzie część udziałów słynnego klubu, w którym ma kontynuować swoją karierę piłkarską. 32-latek był zawodnikiem drużyny Biało-Czarnych w latach 2009-2013, by następnie przenieść do Barcelony. Kolejnym przystankiem gwiazdy w przygodzie z futbolem było Paris Saint-Germain, z którego napastnik przeprowadził się do Al-Hilal.