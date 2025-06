Neymar był bliski zaskakującego transferu. Ujawnił szczegóły

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Neymar Junior

Neymar mógł dołączyć do Fluminense. Brazylijczyk potwierdza

Neymar od stycznia trwającego roku przywdziewa koszulkę Santosu, do którego wrócił po ponad dziesięciu latach gry w innych klubach. Jak się okazuje, 33-letni pomocnik w ostatnich tygodniach mógł ponownie zmienić drużynę i dołączyć do zespołu rywalizującego w tegorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata. 128-krotny reprezentant Brazylii ujawnił, iż miał szansę, żeby zagrać na turnieju, który kilka dni temu rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych.

– Mogę wyznać, że byłem blisko przeprowadzki do Fluminense, aby pomóc tej ekipie na Klubowych Mistrzostwach Świata. Prowadziliśmy zaawansowane rozmowy. Ostatecznie postanowiłem jednak odrzucić ofertę i zostać w Santosie. Chcę wrócić na właściwe tory oraz osiągnąć jak najlepszą formę, ponieważ w tym momencie nie jestem jeszcze w stu procentach sprawny – powiedział w niedawnym wywiadzie Neymar, cytowany w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano.

Doświadczony zawodnik nie może zaliczyć do udanych poprzednich miesięcy swojej kariery. Mierzący 175 centymetrów atakujący bardzo często pauzował bowiem z powodu kontuzji, a jego pobyt w Santosie póki co jest nieudany. Neymar wcześniej występował dla Al-Hilal, Paris Saint-Germain i Barcelony, będąc czołowym piłkarzem na boiskach Ligue 1 oraz La Ligi. Do swojej gabloty wstawił pięć mistrzostw Francji i dwa mistrzostwa Hiszpanii. Ponadto w kampanii 2014/2015 triumfował z katalońską ekipą w prestiżowej Lidze Mistrzów.