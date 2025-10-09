Neymar latem ubiegłego roku był blisko powrotu do Europy. Jak się okazuje, brazylijski zawodnik mógł wylądować w Serie A. 33-latek był brany pod uwagę przez SSC Napoli - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Neymar

SSC Napoli chciało Neymara

Neymar znajduje się na zakręcie swojej kariery. 128-krotny reprezentant Brazylii po odejściu z Paris Saint-Germain znalazł się w trudnym położeniu. Najpierw 33-latek nie błyszczał w saudyjskim Al-Hilal, a po przeprowadzce do Santosu zmaga się z olbrzymimi problemami zdrowotnymi. To właśnie kontuzje sprawiają, że była gwiazda FC Barcelony ma problem z odnalezieniem dawnej formy.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie Neymara przekazuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”. Otóż Brazylijczyk latem ubiegłego roku był bardzo blisko powrotu do Europy. 33-latek mógł wylądować w Serie A. Znajdował się bowiem w kręgu zainteresowań SSC Napoli. Finalnie jednak nie doszło do tego transferu.

Giovanni Manna, dyrektor sportowy Azzurrich, był optymistycznie nastawiony do transferu Neymara. Włoch wierzył, że przeprowadzka Brazylijczyka będzie swego rodzaju hitem. Samo nazwisko 33-latka miało przyciągnąć większe zainteresowanie klubem. Ostatecznie jednak dziś była gwiazda FC Barcelony reprezentuje barwy Santosu, którego jest wychowankiem.

Neymar w sezonie 2024/25 rozegrał jedynie 23 spotkania w barwach brazylijskiego zespołu. 33-latek zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik może również pochwalić się trzema asystami.