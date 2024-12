Jorge Mas, współwłaściciel Interu Miami w rozmowie z "GiveMeSport" przyznał, że jeśli tylko pojawi się okazja do sprowadzenia Neymara, to klub nie będzie się wahać i spróbuje odtworzyć wielki tercet: Neymar, Messi, Suarez.

Brazil Photo Press/Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar, Messi i Suarez znów w jednym zespole?

Neymar być może wraz z końcem obecnego sezonu rozstanie się z zespołem Al-Hilal. Taki scenariusz rozpatrywany ma być przez Saudyjczyków, którzy nie do końca są zadowoleni z gry i dyspozycji Brazylijczyka. Do tej pory w barwach klubu z Półwyspu Arabskiego skrzydłowy wystąpił tylko siedem razy i zdobył jednego gola oraz zanotował trzy asysty.

Tak więc również media spekulują na temat tego, gdzie mógłby trafić Brazylijczyk w lipcu 2025 roku. W ostatnim czasie w tym kontekście wymieniano głównie zespoły z rodzimej Brazylii, w tym głównie Santos, którego Neymar jest wychowankiem. Okazuje się jednak, że 32-latek nie musi wracać do rodzimej ligi, a może zakotwiczyć w USA.

Jorge Mas, współwłaściciel Interu Miami w rozmowie z “GiveMeSport” jasno dał do zrozumienia, że jeżeli tylko pojawi się okazja do sprowadzenia Neymara do Interu, to klub nie będzie się w tym temacie wahać i podejmie próbę odtworzenia legendarnego tercetu z Barcelony: Messi, Suarez, Neymar.

– Jeśli kiedykolwiek nadarzy się okazja do sprowadzenia takiego zawodnika jak Neymar, nie będziemy się w ogóle wahać. Taki transfer nie zależy jednak tylko ode mnie, to także decyzja samego zawodnika. Kluczowym słowem w tej kwestii jest: czy byłby dostępny – powiedział Jorge Mas dla “GiveMeSport”.

