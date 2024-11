Neymar według medialnych informacji jest blisko nowego klubu. Wszystko wskazuje na to, że Brazylijczyk wróci do ojczyzny i będzie rywalizował w lidze brazylijskiej.

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar zamieni Al-Hilal na Santos

Neymar przygody w Arabii Saudyjskiej nie może zaliczyć do udanych. Brazylijski zawodnik większość po dołączeniu do Al-Hilal doznał kontuzji, która sprawiła, że piłkarz jest postrzegany za niewypał transferowy. W kontekście przyszłości zawodnika wszystko wskazuje na to, że Brazylijczyk zakotwiczy w jednej z ekip z ligi brazylijskiej. Wieści w sprawie przekazał dziennikarz Cesar Luis Merlo na platformie X.

W kontekście przyszłości Neymara pojawiały się wieści, że może zasilić szeregi Palmeiras lub wrócić do FC Barcelony. Miał być też brany pod uwagę przez kluby z Premier League. Tymczasem źródło przekonuje, że zawodnik ma wrócić do Santosu. Aby taka transakcja doszła jednak do skutku, to najpierw 32-latek musi rozwiązać umowę ze swoim aktualnym pracodawcę.

Dla klubu z Brazylii pozyskanie Neymara mogłoby być impulsem nie tylko dla samego Santosu, ale też dla brazylijskiej piłki nożnej. Jasne jest, że poziom gry w Ameryce Południowej w ostatnich latach się obniżył, mając na uwadze rywalizacje z ekipami z Azji czy Europy. Brazylijskie kluby mają jednak ambicje, aby odzyskać blask.

128-krotny reprezentant Brazylii trafił do ekipy z Arabii Saudyjskiej w sierpniu 2023 roku. Kosztował wówczas 90 milionów euro. W tej kampanii wystąpił w dwóch meczach, spędzając na boisku 42 minuty. Aktualna umowa Neymara obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości 30 milionów euro.

