Isak to ostatni taki przypadek. Gwiazda Newcastle apeluje do władz

Newcastle United sprzedało latem za rekordowe pieniądze Alexandra Isaka do Liverpoolu. Bruno Guimaraes apeluje do władz klubu, aby te starały się zatrzymywać największe gwiazdy w zespole.

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Guimaraes liczy, że kolejne gwiazdy nie odejdą. Komentuje rozstanie z Isakiem

Alexander Isak zamarzył sobie tego lata transfer do Liverpoolu. Choć Newcastle United nie chciało go sprzedawać, ostatecznie zostało do tego zmuszone. Szwed odmówił brania udziału w treningach, a później został odsunięty od drużyny. Swoim zachowaniem chciał wymusić na klubie zgodę na transfer, co ostatecznie się udało.

Liverpool zapłacił za Isaka aż 125 milionów funtów, bijąc rekord Premier League. To największy wydatek w historii angielskiej ekstraklasy. Newcastle United w jego miejsce sprowadziło duet snajperów – Nicka Woltemade i Yoanne Wissę.

Bruno Guimaraes przedstawił swój pogląd na tę sprawę i odejście Isaka. Liczy, że się to nie powtórzy, a Newcastle United będzie w stanie zatrzymywać w drużynie swoje największe gwiazdy. To jedyny sposób, aby się poprawiać i walczyć o najwyższe cele.

– Nie wiem czy Finansowe Fair Play miało wpływ na tę sytuację. Piłka nożna to biznes. Jako piłkarze nie chcemy tracić naszych najlepszych graczy, jeśli chcemy odnosić sukcesy. Musimy wzmacniać skład i myślę, że tego lata się to udało. Nigdy nie zmieniłem zdania i wciąż chcę tworzyć historię w tym klubie. W ciągu ostatnich trzech lat dwukrotnie zagraliśmy w Lidze Mistrzów. To niesamowite i musimy to kontynuować. Mamy przed sobą wielkie cele – wytłumaczył gwiazdor Newcastle United.