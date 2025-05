Newcastle szuka napastnika. Chelsea zaoferowała swojego piłkarza

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Broja i Delap wśród kandydatów na nowego napastnika Newcastle

Newcastle szykuje się na letnie okno transferowe, a jednym z głównych celów jest sprowadzenie nowego napastnika. Pomimo zainteresowania ze strony Liverpoolu i Arsenalu, Alexander Isak nie zamierza opuszczać St James’ Park, jednak klub musi znaleźć jego zmiennika. Callum Wilson najprawdopodobniej odejdzie po wygaśnięciu kontraktu, a Sroki nie planują przedłużenia umowy z doświadczonym Anglikiem.

W kręgu zainteresowań Newcastle znalazł się Liam Delap, który ma za sobą udany sezon w Ipswich. Transfer może być jednak trudny do zrealizowania, bo młody napastnik jest obserwowany także przez Chelsea i Manchester United. To skłania władze Newcastle do rozważenia innych opcji.

Według „The Chronicle” jednym z kandydatów na nowego napastnika jest Armando Broja. 23-letni Albańczyk ma opuścić Chelsea na stałe już tego lata po nieudanym wypożyczeniu do Evertonu, gdzie przez kontuzje rozegrał zaledwie cztery mecze w Premier League jako podstawowy zawodnik. Dla Broji ostatnie lata to pasmo niepowodzeń, ale piłkarz czeka na nowe rozdanie. Chelsea z kolei liczy na wzbudzenie zainteresowania u ligowego rywala.

Jednak kwota żądana przez londyńczyków, około 30 mln euro, budzi wątpliwości w Newcastle, które nie jest skłonne płacić tyle za zawodnika mającego problemy zdrowotne i nie grającego regularnie. Klub może więc zrezygnować z tej opcji, skupiając się na innych, bardziej perspektywicznych kandydatach.