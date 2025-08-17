Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Jacob Ramsey

Newcastle z dużym ruchem z Premier League

Bezbramkowy remis – w taki sposób Newcastle rozpoczęło nowy sezon Premier League. Sroki oddały 16 strzałów, w tym trzy celne, ale nie zdołały zaskoczyć golkipera Aston Villi. W kadrze The Toons zabrakło Alexandra Isaka, który może przenieść się do Liverpoolu. Wobec absencji Szweda, siła ofensywna ekipy Eddiego Howe’a wyraźnie ucierpiała.

Newcastle, które w tym sezonie będzie walczyło nie tylko w Premier League, ale także w Lidze Mistrzów, potrzebuje głębi składu. Dlatego – niezależnie od przyszłości Isaka – Sroki, które do tej pory nie były zbyt aktywne na rynku transferowym, muszą „wrócić do interesu”. Do Anthony’ego Elangi, Malicka Thiawa, Aarona Ramsdale’a i Antonito Cordero właśnie dołączył Jacob Ramsey.

Welcome to Newcastle, Jacob! 😍



We have completed the signing of attacking midfielder Jacob Ramsey from Aston Villa for an undisclosed fee. pic.twitter.com/mtoi2lrZwv — Newcastle United (@NUFC) August 17, 2025

24-latek został sprowadzony z Aston Villi za 44 miliony funtów, czyli prawie 51 milionów euro. Wszechstronny pomocnik podpisał kontrakt ważny do 2030 roku. W poprzednim sezonie Ramsey rozegrał 46 meczów, w których zdobył 4 bramki i zanotował 7 asyst.