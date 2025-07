Liverpool nie odpuszcza. Czy ten ruch wstrząśnie Premier League?

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Alexander Isak coraz bliżej transferu z Newcastle do Liverpoolu

Alexander Isak to bez wątpienia jeden z najbardziej rozchwytywanych napastników tego lata na rynku transferowym. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że piłkarz niebawem zmieni pracodawcę. Nowe wieści przekazał dziennikarz Florian Plettenberg.

Znany insider dał do zrozumienia, że negocjacje między stronami przebiegają pomyślnie. Samo otoczenie piłkarza jest bardzo entuzjastycznie nastawione do finalizacji transferu. Tym samym Isak ma nadzieję, że niebawem jego przeprowadzka z Newcastle do Liverpoolu stanie się faktem. Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że napastnik parafował z The Reds kontrakt obowiązujący do 2031 roku.

Aby jednak transakcja doszła do skutku, Liverpool może być zmuszony do złożenia rekordowej oferty. Klub z St. James’ Park podobno oczekuje kwoty rzędu 150 milionów euro za zawodnika.

25-latek to 52-krotny reprezentant Szwecji, który w drużynie narodowej strzelił dotychczas 16 goli. Aktualny kontrakt piłkarza z Newcastle obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. W ostatnim sezonie zawodnik wystąpił łącznie w 42 spotkaniach, zdobywając 27 bramek i notując sześć asyst.

Jeśli transfer szwedzkiego napastnika zostanie sfinalizowany, o miejsce w składzie będzie rywalizował między innymi z Hugo Ekitike czy Mohamedem Salahem. Wciąż natomiast niejasna jest przyszłość Darwina Nuneza w klubie – spekulacji na temat Urugwajczyka nie brakuje.

