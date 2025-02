fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Liverpool planuje transfer z udziałem Anthony’ego Gordona

Liverpool w ofensywie w tej kampanii nie ma powodów do narzekań. Niemniej sytuacja może się zmienić latem, więc władz klubu chcą być przygotowani na różne ewentualności. Ciekawe wieści przekazał serwis piłkarski Fichajes.net.

Źródło daje do zrozumienia, że działacze The Reds już rozglądają się za ewentualnym następcą Luisa Diaza. Niewykluczone, że zawodnik zdecyduje się na rozstanie z klubem z Anfield Road. Gdyby do tego doszło, to jego miejsce w szeregach giganta ligi angielskiej mógłby zastąpić Anthony Gordon. 23-latek jest jednocześnie kolejny raz łączony przez media z transferem do Liverpoolu.

Gordon to dziewięciokrotny reprezentant Anglii, mający w drużynie narodowej jak na razie jedno trafienie. Piłkarz jest dzisiaj wyceniany na 60 milionów euro. Aktualnie występuje w Newcastle United, do którego trafił w styczniu 2023 roku za ponad 45 milionów euro.

Interesujące jest to, że Gordon w przeszłości był już w Liverpoolu, z którego trafił jednak do Akademii Piłkarskiej odwiecznego rywala Evertonu. W tej kampanii ofensywny gracz jak na razie rozegrał 31 meczów. Strzelił w nich dziewięć goli i zaliczył też sześć asyst. Okazję na poprawę tego bilansu będzie miał w niedzielę 23 lutego. Wówczas ekipa z St. James Park zmierzy się z Nottingham Forrest.