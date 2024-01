Nemanja Matić szykuje powrót. Zwrot akcji ws. transferu

IMAGO / Federico Pestellini Na zdjęciu: Nemanja Matić

Nemanja Matić chce zmienić klub w zimowym oknie

Serb był łączony z ekipą Olympique’u Lyon

Okazuje się jednak, że może wybrać Premier League

Nemanja Matić zamieni Stade Rennais na Fulham?

Nemanja Matić chciałby opuścić Stade Rennais już w zimowym oknie transferowym. Wydawało się, że Serb doszedł do porozumienia z nowym klubem i w przeciągu kilku dni dołączy do Olympique’u Lyon. Jednak najnowsze informacje, które przekazał Gianluca Di Marzio, kompletnie temu zaprzeczają.

Włoski dziennikarz informuje, że były pomocnik Chelsea i Manchesteru United, jest gotowy na powrót do Premier League. Ponoć zainteresowanie podpisaniem kontraktu z Serbem wykazało londyńskie Fulham. To właśnie do ekipy The Cottagers chciałby się przenieść defensywny pomocnik, który Stade Rennais ma opuścić z powodów osobistych.