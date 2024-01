Nemanja Matić nie wyobraża sobie kontynuowania gry w Stade Rennes. 35-latek dogadał się z Olympique'iem Lyon co do indywidualnego kontraktu - podaje Florent Gautreau z RMC Sport.

IMAGO / Valentina Claret Na zdjęciu: Nemanja Matić

Nemanja Matić pragnie zmienić klub w zimowym okienku

Doświadczony pomocnik porozumiał się już z Olympique’iem Lyon

Les Gones muszą jeszcze dogadać się ze Stade Rennes

Olympique Lyon zakontraktuje Nemanję Maticia?

Nemanja Matić jest zdecydowany, żeby w trwającym styczniowym okienku transferowym opuścić Stade Rennes i dołączyć do Olympique’u Lyon. Defensywny pomocnik dogadał się już z drużyną Les Gones co do indywidualnego kontraktu.

48-krotny reprezentant Serbii występuje w barwach zespołu Les Rouges et Noirs od sierpnia 2023 roku, kiedy to trafił na Roazhon Park za 2,5 miliona euro z Romy. Były zawodnik Manchesteru United oraz Chelsea nie czuje się jednak dobrze w ekipie Czerwono-Czarnych.

Doświadczony piłkarz w aktualnym sezonie rozegrał 19 meczów i zaliczył 3 asysty. Wszystko wskazuje na to, że 35-latek po bardzo prawdopodobnym opuszczeniu Stade Rennes pozostanie w Ligue 1 przechodząc do Olympique’u Lyon.