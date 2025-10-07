Nawałka łączony z Widzewem. Interesuje go tylko jedna opcja

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adam Nawałka

Nawałka nie chce wracać do pracy w klubie. Interesuje go tylko jedno

Widzew Łódź latem dokonał potężnych inwestycji, bijąc własne rekordy transferowe. Praca Zeljko Sopicia szybko została jednak uznana za niewystarczającą, dlatego został pożegnany. Od pewnego czasu za wyniki odpowiada Patryk Czubak, który wcześniej był członkiem sztabu szkoleniowego Chorwata.

Łodzianie pod jego wodzą dalej nie zachwycają, więc w mediach nie brakuje spekulacji o kolejnych zmianach na ławce trenerskiej. Pojawiła się nawet kandydatura Adama Nawałki, ale tematu jego zatrudnienia w Widzewie tak naprawdę nie ma. Były selekcjoner reprezentacji Polski dał do zrozumienia, że nie jest zainteresowany pracą klubową.

– Nie było żadnego tematu i oferty. Proszę traktować takie informacje jako kaczkę dziennikarską. Już wcześniej mówiłem, że nie preferuję pracy w klubie i jestem zdystansowany od tego. Jedynie gdy byłaby potrzeba pomóc reprezentacji, to zawsze byłem gotowy, gdyż to sprawa narodowa. Selekcjonerem został Jan Urban, co uważam za bardzo trafny wybór. Trzymajmy kciuki za reprezentację – przekazał Nawałka w rozmowie z „Kurierem Szczecińskim”.

Nawałka faktycznie był łączony z powrotem do polskiej kadry zarówno przed wyborem Michała Probierza, jak i Jana Urbana. Nie zdecydowano się jednak na jego ponowny angaż. 67-latek pozostaje poza ławką trenerską od 2019 roku, kiedy to rozstał się z Lechem Poznań.