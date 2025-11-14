Bayern planuje ściągnąć belgijską perełkę. To wielki talent

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Nathan De Cat

Nathan De Cat pod lupą Bayernu Monachium

Bayern Monachium od lat słynie z doskonałego skautingu, dzięki któremu regularnie sprowadza utalentowanych piłkarzy z całego świata. Niewykluczone, że już wkrótce do bawarskiego giganta dołączy kolejny perspektywiczny zawodnik. Jak informuje Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej „Sky Sports”, mistrzowie Bundesligi poważnie zainteresowali się bowiem młodym belgijskim pomocnikiem, który w ostatnich miesiącach zrobił furorę na krajowej scenie.

Mowa o Nathanie De Cacie, który na co dzień reprezentuje barwy Anderlechtu Bruksela. Zaledwie 17-letni piłkarz pełni ważną rolę w drużynie Fiołków, co naturalnie zwróciło uwagę Bayernu Monachium. Klub z Allianz Areny miałby widzieć w nim przyszłego następcę Leona Goretzki. Warto dodać, iż o młodego Belga zabiegają również Borussia Dortmund oraz Bayer Leverkusen. Ogromne zainteresowanie jego osobą tylko potwierdza ogromny potencjał tego zawodnika.

Nathan De Cat jest wychowankiem KV Mechelen, skąd w 2018 roku przeniósł się do akademii Anderlechtu. Przed startem obecnego sezonu został włączony do pierwszego zespołu, dla którego rozegrał łącznie 26 meczów, zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia środkowego pomocnika na 7 milionów euro, a jego obecny kontrakt z brukselską ekipą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.