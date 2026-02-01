SSC Napoli ma problem, po tym jak kontuzji nabawił się Giovanni Di Lorenzo. Mistrzowie Włoch na szybko poszukują zastępcy swojego kapitana. Jednym z kandydatów do transferu jest Gabriele Zappa z Cagliari Calcio - informuje Nicolo Schira.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Giovanni Di Lorenzo

Gabriele Zappa wzbudził zainteresowanie SSC Napoli

SSC Napoli w sobotę przełamało wreszcie złą passę. Podopieczni Antonio Conte okazali się bowiem lepsi od Fiorentiny (2:1) i wysłali sygnał, że jeszcze liczą się w walce o mistrzostwo Włoch. Azzurri jednak w tym meczu stracili kluczowego gracza. Kontuzji nabawił się Giovanni Di Lorenzo. Początkowo były obawy, że kapitan nabawił się poważnego urazu. Teraz wiemy, że wypada na nieco ponad miesiąc.

Kontuzja Giovanniego Di Lorenzo sprawiła, że SSC Napoli postanowiło jeszcze w zimowym okienku sprowadzić nowego prawego defensora. Jak się okazuje, Azzurri wybrali tanią, ale bardzo ciekawą opcję. Nicolo Schira poinformował, że w kręgu zainteresowań mistrzów Italii znalazł się Gabriele Zappa, który na co dzień reprezentuje barwy Cagliari Calcio.

Transfer włoskiego defensora wchodzi w kluczową fazę. SSC Napoli ma jednak rywala, który jest na tym samie etapie transakcji. Zawodnik z Sardynii stał się również celem Fiorentiny. To właśnie między tymi dwoma zespołami rozstrzygnie się rywalizacja o sprowadzenie wychowanka Interu Mediolan.

Gabriele Zappa w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań na boiskach Serie A. Zawodnik Cagliari Calcio nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić trzema asystami. 26-latek jest bez wątpienia jednym z najlepszych graczy swojego zespołu.