Napoli idzie po gwiazdę Sevilli. Jest zgoda na transfer

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Juanlu Sanchez chce przejść do SSC Napoli

SSC Napoli jest niezwykle aktywne podczas letniego okienka transferowego. Aurelio De Laurentiis przeprowadził wiele interesujących wzmocnień. Do zespołu prowadzonego przez Antonio Conte trafili m.in. Kevin De Bruyne oraz Noa Lang. Wkrótce do tego grona może dołączyć Vanja Milinković-Savić. Przeprowadzka Serba jest już na ostatniej prostej.

Najnowsze doniesienia transferowe z obozu SSC Napoli przekazuje „Mundo Deportivo”. Otóż lada moment mistrzowie Włoch mogą dopiąć transfer prosto z Hiszpanii. W kręgu zainteresowań Azzurrich znajduje się Juanlu Sanchez, który na co dzień reprezentuje barwy Sevilli. Defensor dał już zielone światło na przeprowadzkę na Półwysep Apeniński.

Koszt transferu Juanlu Sancheza do SSC Napoli ma wynieść 20 milionów euro. Jeśli dojdzie do przeprowadzki Hiszpana do ekipy Antonio Conte, to zawodnika będzie czekało trudne wyzwanie. 21-latek będzie rywalizował bowiem o miejsce w składzie z Giovannim Di Lorenzo. Warto zaznaczyć, że Włoch od kilku sezonów jest kapitanem drużyny i stanowi o jej sile.

Juanlu Sanchez w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Sevilli. Hiszpan może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć tyle samo asyst.