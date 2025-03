Napoli szykuje hit transferowy! Rusza po gwiazdę Juventusu

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli chce Gattiego z Juventusu

Napoli stawia jasny cel na kolejny sezon – zdobycie scudetto. Antonio Conte koncentruje się na wynikach zespołu, unikając błędów takich jak niedawny remis z Venezią, podczas gdy dyrektor sportowy Giovanni Manna intensywnie pracuje nad przyszłymi transferami. Według “Sky Sport” głównym celem wzmocnień będzie obrona, gdzie priorytetem jest pozyskanie środkowego defensora i zmiennika dla Di Lorenzo.

Napoli szczególnie zainteresowało się Federico Gattim z Juventusu. Manna zna doskonale zawodnika z czasów pracy w Turynie i był jednym z głównych zwolenników jego transferu do drużyny Bianconerich w 2022 roku. Teraz chce sprowadzić go do Neapolu, licząc na wsparcie prezydenta Aurelio De Laurentiisa, gotowego na kolejny duży wydatek, podobny do transferu Buongiorno za 35 mln euro.

Kontrakt Gattiego z Juventusem obowiązuje do czerwca 2028 roku, a jego zarobki wynoszą około 1,5 miliona euro podstawy rocznie, z bonusami przekraczającymi łącznie 2 miliony euro. Obecna wartość rynkowa zawodnika to około 30-35 milionów euro, co nie zniechęca Napoli.

Giovanni Manna w ostatnich dniach odwiedził Mediolan, gdzie prawdopodobnie odbył wstępne rozmowy z otoczeniem obrońcy Juventusu. Choć Gatti pozostaje jednym z kilku obserwowanych graczy, jest niewątpliwie wysoko na liście życzeń włoskiego działacza.