SSC Napoli rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Trop mistrzów Italii prowadzi do ligowego rywala. Pod obserwacją Azzurrich znalazł się Brooke Norton-Cuffy z Genoi - informuje Nicolo Schira.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Brooke Norton-Cuffy na radarze SSC Napoli

SSC Napoli wróciło już na odpowiednie tory. W niedzielny wieczór mistrzowie Włoch odnieśli niezwykle ważne zwycięstwo w derbach nad Juventusem (2:1). Zespół prowadzony przez Antonio Conte dziś znajduje się drugiej lokacie w ligowej tabeli Serie A, ale mają dokładnie taki sam dorobek punktowy, co liderujący AC Milan.

Antonio Conte często narzeka na transfery SSC Napoli. Aurelio De Laurentiis i spółka wydają się tym niewzruszeni i idą według swojego planu. Jak się okazuje, mistrzowie Włoch ostatnie wysłali swoich skautów na mecz Udinese Calcio – Genoa. Nicolo Schira poinformował, że pod obserwacją Azzurrich znalazł się Brooke Norton-Cuffy.

Angielski defensor jest swego rodzaju rewelacją trwającego sezonu. Młodzieżowy reprezentant Synów Albionu znakomicie odnalazł się na włoskich boiskach i dziś jest wiodącą postacią Genoi. 21-latek prezentuje się świetnie i nieprzypadkowo znalazł się na celowniku SSC Napoli. Mistrzowie Italii poszukują bowiem zmiennika, a także przyszłościowego następcę Giovanniego Di Lorenzo.

Brooke Norton-Cuffy w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań w koszulce Genoi. Angielski obrońca zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 21-latka na 10 milionów euro.