Napoli oficjalnie opuścił już Eljif Elmas, który trafił do RB Lipsk. Mistrz Włoch znalazł już piłkarza, którym zastąpi reprezentanta Macedonii - podaje Matteo Moretto.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Lazar Samardzic

Napoli zdecydowało się niedawno na sprzedaż pomocnika

Mistrz Włoch ma wakat w środku pola

Dziurę w składzie załatać ma 21-letni zawodnik Udinese, który jest chętny na transfer do Neapolu

Napoli negocjuje transfer. Ze średniaka Serie A do mistrza Włoch

Napoli kilka dni temu potwierdziło, że Eljif Elmas z dniem 1 stycznia oficjalnie stanie się piłkarzem RB Lipsk. Niemiecki klub zapłacił za pomocnika 24 miliony euro. Mistrz Włoch ma mniej więcej taką kwotę za znalezienie jego następcy.

W Neapolu wytypowali już kandydata do transferu. Największe szanse na przenosiny do Napoli ma Lazar Samardzic z Udinese. 21-letni Serb na Półwyspie Apenińskim gra od sierpnia 2021 roku. Jego dorobek w Serie A to dziewięć trafień i osiem asyst.

Matteo Moretto z Relevo poinformował, że Napoli i Udinese prowadzą coraz bardziej zaawansowane rozmowy transferowe. Samardzic dąży do zmiany klubu. 21-latek zgodzi się na grę dla Napoli. Warunkiem jest całkowite porozumienie Udinese z mistrzem Włoch.