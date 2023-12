IMAGO / IPA Sport Na zdjęciu: Eljif Elmas

Eljif Elmas zakończył kilkuletnią grę w barwach Napoli

Pomocnika zakontraktował RB Lipsk

Zawodnik podpisał umowę do 30 czerwca 2028 roku

Początek roszad w pomocy Napoli. Z Serie A do Bundesligi

Napoli po sezonie prawdopodobnie straci Piotra Zielińskiego. Polak łączony jest z przenosinami do Interu w najbliższe lato. Już w zimę Neapol zdecydował się opuścić jego klubowy kolega, czyli Eljif Elmas.

24-letni reprezentant Macedonii Północnej do Napoli trafił latem 2019 roku z Fenerbahce za około 16 milionów euro. Od 1 stycznia Elmas będzie reprezentował RB Lipsk, który zapłaci Napoli 25 milionów euro. Pomocnik podpisał kontrakt na cztery i pół roku.

– Przejście do Bundesligi i dołączenie do RB Lipsk to dla mnie spełnienie marzeń. Klub jest znany ze wyjątkowej piłki nożnej, którą gra. Lubią gegenpressing, i mają mocny atak. Dlatego przeprowadzka do Lipska jest dla mnie właściwym krokiem i nie mogę się doczekać spotkania ze wszystkimi w styczniu – zapowiedział Elmas po transferze do czołowego klubu Bundesligi.

