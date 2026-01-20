SSC Napoli może pokrzyżować zimowy plany Juventusu. Mistrzowie Włoch włączyli się do walki o Daniela Maldiniego. Zawodnik Atalanty Bergamo jest również łączony ze Starą Damą - przekazuje "Calciomercato".

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Daniel Maldini na radarze SSC Napoli

SSC Napoli ma ciężki sezon. Mistrzowie Włoch mierzą się z ogromną presją głodu kolejnych sukcesów. Aurelio De Laurentiis latem dokonał wielu wzmocnień, ale mało który piłkarz dziś imponuje. Antonio Conte niespecjalnie był zadowolony z ruchów transferowych i poprosił o kolejne zmiany. Azzurrich czeka zatem pracowite zimowe okienko.

Z informacji przekazanych przez „Calciomercato” dowiadujemy się, że SSC Napoli zamierza pokrzyżować plany swojemu odwiecznemu rywalowi. Mistrzowie Włoch mają bowiem na swoim radarze tego samego zawodnika co Juventus. W kręgu zainteresowań czołowych włoskich klubów znalazł się Daniel Maldini, który na co dzień reprezentuje barwy Atalanty Bergamo.

Reprezentant Włoch ma za sobą ciężkie ostatnie miesiące. Zawodnik przestał być w planach La Dei, otrzymując wolną rękę w poszukiwaniu sobie nowego klubu. Jako pierwszy po jego osobę zgłosił się Juventus. Stara Dama stawia nawet syna legendarnego Paolo ponad Federico Chiesą. Jednak ich plany może właśnie pokrzyżować SSC Napoli.

Daniel Maldini w trwającej kampanii rozegrał 11 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. Włoch nie ma na koncie trafienia i może pochwalić się tylko jedną asystą. Zaliczył ją w rywalizacji przeciwko Genoi w Pucharze Italii.