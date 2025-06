Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Lookman głównym celem Napoli

Napoli szykuje się do intensywnego okna transferowego. Klub spod Wezuwiusza już ogłosił pierwszy głośny ruch – pozyskanie Kevina De Bruyne po dekadzie gry w Manchesterze City. Belg trafił do Neapolu jako wolny zawodnik i ma wzmocnić drużynę Antonio Conte przed powrotem do Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26.

Kolejnym celem transferowym Partenopeich jest Ademola Lookman. Jak podaje „La Gazzetta dello Sport”, Napoli prowadzi zaawansowane rozmowy z Atalantą w sprawie pozyskania Nigeryjczyka. Skrzydłowy, wybrany Piłkarzem Roku w Afryce, miałby zastąpić Chwiczę Kwaracchelię, który zimą odszedł do Paris Saint-Germain.

Napoli jest gotowe zapłacić około 50 milionów euro, jednak Atalanta oczekuje przynajmniej 60 milionów. Klub z Bergamo liczy na zysk, zwłaszcza że Lookman otwarcie zadeklarował chęć zmiany barw klubowych jeszcze tego lata.

W grze pozostają także inne nazwiska, takie jak Darwin Nunez z Liverpoolu czy Dan Ndoye z Bologni, jednak to właśnie Lookman ma być priorytetem. Conte chce jak najszybciej zamknąć kluczowe transfery, by w pełni przygotować zespół do rywalizacji na kilku frontach.