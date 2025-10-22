Piłkarz Napoli szokuje w sprawie Conte. Rozmawiał z nim tylko raz!

Napoli ma za sobą fatalny mecz i porażkę aż 2-6 z PSV Eindhoven. Noa Lang po ostatnim gwizdku został zapytany o swoją sytuację w drużynie. Niespodziewanie uderzył w Antonio Conte.

fot. Pro Shots Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte nie wyjaśnił mu swoich decyzji. Piłkarz Napoli wciąż siedzi na ławce

Napoli w minionym sezonie sensacyjnie sięgnęło po mistrzostwo Włoch, wygrywając rywalizację z Interem Mediolan, Milanem czy Juventusem. Przyszłość Antonio Conte w klubie stała jednak pod znakiem zapytania – utytułowany szkoleniowiec oczekiwał gwarancji, że drużyna zostanie poważnie wzmocniona przed powrotem do Ligi Mistrzów. Władze się na to zgodziły, a latem ściągnęły do kadry chociażby Kevina De Bruyne, Rasmusa Hojlunda, Sama Beukemę czy Noę Langa.

Za tego ostatniego Napoli zapłaciło aż 25 milionów euro. Holenderski skrzydłowy notuje jednak bardzo trudne początki i w żadnym meczu nie zagrał jeszcze od pierwszej minuty. W sumie na boisku pojawił się dotąd sześciokrotnie – najwięcej czasu otrzymał właśnie podczas wtorkowej rywalizacji z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów, która zakończyła się kompromitującą porażką aż 2-6.

Po tym spotkaniu Lang opowiedział o swojej sytuacji w zespole. Przyznał, że to dla niego ciężki moment, gdyż Conte nie wytłumaczył mu swoich decyzji.

– Nie wiem, co jeszcze mam zrobić, aby zagrać mecz od początku. Myślę, że lepiej będzie, jeśli ugryzę się w język. Z Antonio Conte rozmawiałem tylko raz. To tyle – zdradził Lang, kompletnie szokując włoskie media.