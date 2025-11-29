SSC Napoli intensywnie pracuje nad wzmocnieniem środka pola. Jak informuje "Il Mattino", jednym z kandydatów do zasilenia drużyny jest Soungoutou Magassa z West Hamu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Soungoutou Magassa celem transferowy Napoli

SSC Napoli w ubiegłym sezonie sensacyjnie sięgnęło po mistrzostwo Włoch, wyprzedzając na ostatniej prostej Inter Mediolan. W obecnych rozgrywkach drużyna Antonio Conte utrzymuje mocne tempo i plasuje się na ligowym podium Włodarze chcą dodatkowo wzmocnić skład przed drugą częścią sezonu.

Partenopei od kilku tygodni aktywnie skanują rynek w poszukiwaniu wszechstronnego pomocnika. Na radarze Napoli znalazł się 22-letni francuski zawodnik West Hamu United – Soungoutou Magassa. Według doniesień „Il Mattino”, londyński klub może wypożyczyć gracza na pół roku, co byłoby ciekawą opcją dla włoskiego giganta.

Mimo zainteresowania, Magassa nie jest jednak głównym celem mistrzów Włoch. Priorytetem numer jeden pozostaje Kobbie Mainoo z Manchesteru United. Dopiero w przypadku niepowodzenia tego transferu klub ma zamiar przyspieszyć działania w sprawie Francuza.

Magassa trafił do West Hamu latem z AS Monaco, gdzie uchodził za jeden z najciekawszych młodych talentów francuskiej piłki. Jego początki w Premier League są jednak trudne. 22-latek rozegrał zaledwie sześć spotkań we wszystkich rozgrywkach, spędzając na murawie łącznie jedynie 191 minut.

Antonio Conte ma być jednak zwolennikiem sprowadzenia Francuza i wierzy, że pod jego wodzą Magassa mógłby ponownie rozwinąć skrzydła. Pięciokrotny reprezentant Trójkołowych ma ważny kontrakt z Młotami aż do czerwca 2031 roku.