Napoli chce rozchwytywaną gwiazdę. 35 mln na stole

Gwiazda RB Lipsk alternatywą dla Ndoye

Dan Ndoye był blisko przejścia do Napoli, ale Nottingham Forest przebiło ofertę Włochów. W tej sytuacji klub zwrócił uwagę na Antonio Nusę. Norweg już wcześniej miał być rozważany jako „plan B”.

20-letni skrzydłowy trafił do Lipska z Club Brugge za 21 milionów euro zaledwie rok temu. Teraz wartość zawodnika znacząco wzrosła, ponieważ ma za sobą całkiem solidny sezon. W 35 meczach strzelił pięć goli i zaliczył osiem asyst. Potrafi grać w zasadzie na każdej pozycji w ofensywie, ale głównie występuje na skrzydłach. W reprezentacji Norwegii zdążył rozegrać już 15 spotkań.

To młody piłkarz z ogromnym potencjałem. W przeszłości był łączony z Barceloną, a ostatnio pisaliśmy o zainteresowaniu Liverpoolu. Włoski gigant szuka dynamicznego zawodnika do gry na bokach ataku. Nusa pasuje do tego profilu. Napoli przygotowało ofertę w wysokości 35 milionów euro wraz z bonusami.

W klubie rozważane są też inne nazwiska takie jak m.in. Raheem Sterling i Federico Chiesa. Mimo to najbliżej transferu ma być Nusa, dzięki swojemu młodemu wiekowi oraz uniwersalności. Lipsk nie wyklucza sprzedaży, choć ich oczekiwania finansowe mogą być wysokie.

