Antonio Nusa wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool jest niezwykle aktywny podczas letniego okienka transferowego. Mistrzom Anglii udało się już dopiąć przyjścia m.in. Floriana Wirtza czy też Hugo Ekitike. Wkrótce The Reds mogą dopiąć kolejny hit, ponieważ są blisko zakontraktowania Alexandra Isaka z Newcastle United. Klub z Anfield Road osiągnął już porozumienie ze szwedzkim napastnikiem.

Kolejnym letnim celem Liverpoolu jest pozyskanie nowego skrzydłowego. Kandydatem do transferu do tej pory był Malick Fofana. Belg obecnie jest jednak bliżej Evertonu. Tym samym The Reds zaczęli rozglądać się za alternatywą i znaleźli odpowiedniego kandydata w Bundeslidze. Serwis „TEAMtalk” informuje, że w kręgu zainteresowań mistrzów Anglii znalazł się Antonio Nusa, który na co dzień reprezentuje barwy RB Lipska.

Reprezentant Norwegii w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym zamienił Club Brugge na Niemcy. Koszt jego sprowadzenie wyniósł 21 milionów euro. Dziś Liverpool będzie musiał zdecydowanie przebić kwotę, którą zapłaciły Czerwone Byki. Czas pokaże, czy ostatecznie 20-latek wyląduje u Arne Slota.

Antonio Nusa w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce RB Lipska. Reprezentant Norwegii w tym czasie zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Skrzydłowy może również pochwalić się ośmioma asystami.