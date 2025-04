Napoli blokuje hitowy transfer do Juventusu! Ale sprawa wciąż otwarta

Victor Osimhen zakończy przygodę z Galatasaray po sezonie. Jak informuje "Radio Kiss Kiss", Nigeryjczyk wróci do Napoli i prawdopodobnie zostanie sprzedany, ale Aurelio De Laurentiis nie zgodzi się na jego transfer do Juventusu.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Aurelio De Laurentiis

Napoli mówi “nie” Juventusowi ws. Osimhena

Victor Osimhen już niedługo pożegna się z Galatasaray. Napastnik należący do Napoli kończy swoją przygodę w Turcji w znakomitym stylu. W ostatnim meczu z Samsunsporem (2:0) zdobył swojego 21. gola w lidze i już 29. w całym sezonie, przybliżając drużynę prowadzoną przez Okana Buruka do 25. mistrzostwa kraju.

Po spotkaniu Nigeryjczyk odniósł się do swojej przyszłości, potwierdzając, że po sezonie zmieni barwy klubowe. – Zawsze pojawiają się plotki na mój temat, ale skupiam się na teraźniejszości. Kibice niesamowicie mnie wspierali, podobnie jak moich kolegów i moją rodzinę. Zostanie podjęta decyzja najlepsza dla wszystkich stron. Galatasaray na zawsze pozostanie w moim sercu – powiedział Osimhen.

Jego przyszłość nie będzie jednak związana z Napoli, z którym ma umowę obowiązującą do 2027 roku, wartą 10 milionów euro netto za sezon plus bonusy. Prezes Aurelio De Laurentiis wycenia napastnika na kwotę zawartą w klauzuli – 75 milionów euro – i jasno określił, że nie sprzeda Osimhena do Juventusu. Tym samym marzenie Cristiano Giuntolego o ponownej współpracy z piłkarzem w Turynie wydaje się bardzo trudne do zrealizowania.

Według “Radia Kiss Kiss” jedynym sposobem na przenosiny Osimhena do Juventusu byłoby opłacenie klauzuli przez klub z Turynu. Jednak oprócz wysokiej ceny transferowej problemem byłby również wysoki kontrakt zawodnika. Juventus mógłby rozważyć tak duży wydatek jedynie po sprzedaży przynajmniej dwóch gwiazd – głównymi kandydatami są Dusan Vlahović i Douglas Luiz – oraz zapewnieniu sobie udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.