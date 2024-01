IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Hugo Ekitike nie ma żadnych szans na regularne występy w PSG

Paryżanie szukają klubu, który zechce pozyskać 21-letniego napastnika

Szansę na zakontraktowanie Francuza podobno otrzymał Manchester United

Hugo Ekitike lekiem na problemy Manchesteru United?

Hugo Ekitike jeszcze w styczniowym okienku transferowym może opuścić Paris Saint-Germain. Dwudziestojednoletni napastnik nie łapie się do składu paryżan – w obecnym sezonie na boisku spędził zaledwie… 8 minut.

Wydawało się, że młodzieżowy reprezentant Francji zostanie wypożyczony do Eintrachtu Frankfurt, z którym miał już nawet osiągnąć porozumienie co do warunków osobistych. Przyszłość wychowanka Stade Reims nadal jednak stoi pod znakiem zapytania.

Sacha Tavolieri donosi, że szansę na pozyskanie Hugo Ekitike w ostatnich godzinach otrzymał… Manchester United. Nie wiadomo, jaką decyzję podejmą Czerwone Diabły, które mają problemy z formacją ofensywną.

Na Old Trafford nieskuteczni są bowiem tacy zawodnicy jak m.in. Marcus Rashford czy Rasmus Hojlund.