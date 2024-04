Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Callum Wilson

Callum Wilson może odejść z Newcastle United

Umowa Calluma Wilsona z Newcastle United obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, a to pod znakiem zapytania stawia przyszłość angielskiego napastnika. Bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości 32-latka przekazał portal “Football Transfers”, według którego agent ofensywnego zawodnika naciska, żeby jego klient rozstał się ze Srokami w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Okno otwiera się w połowie czerwca.

Jeżeli Callum Wilson nie zdecyduje się na podpisanie nowego kontraktu z Newcastle United, to włodarze klubu z St James’ Park są gotowi wystawić go na listę transferową. The Magpies nie chcą bowiem stracić piłkarza za darmo. Dziewięciokrotny reprezentant Synów Albionu w przeszłości był łączony z takimi drużynami jak West Ham United czy AC Milan, więc w przypadku decyzji o odejściu nie powinien narzekać na brak zainteresowania.

Angielski napastnik w 22 spotkaniach trwającego sezonu strzelił 8 goli i zaliczył 1 asystę. Wychowanek Coventry City w barwach ekipy Srok występuje od września 2020 roku. Do Newcastle United przeprowadził się za ponad 22 miliony euro z Bournemouth. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia Calluma Wilsona na około 13 milionów euro.