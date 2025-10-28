To najlepszy transfer lata w Premier League! Błyszczy w Man United

Bryan Mbeumo został wybrany przez serwis The Telegraph najlepszym transferem letniego okienka w Premier League. Kameruńczyk imponuje formą od momentu dołączenia do Man United.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Bryan Mbeumo najlepszym letnim transferem w Premier League

Manchester United przeprowadził latem pięć transferów, wydając na nowych zawodników 250 milionów euro. Szczególnie udaną inwestycją było sprowadzenie Bryana Mbeumo. Kameruńczyk trafił na Old Trafford z Brentford za 75 milionów euro. Od początku sezonu udowadnia, że warto było zapłacić tak dużą kwotę. 26-latek szybko wpasował się w zespół i stał się jedną z gwiazd.

Jak dotąd wystąpił w 10 meczach, zdobywając 5 goli i notując jedną asystę. Forma skrzydłowego wystrzeliła w górę podczas ostatnich spotkań. Czerwone Diabły zanotowały trzy zwycięstwa z rzędu, pokonując Sunderland (2:0), Liverpool (2:1) i Brighton (4:2). Mbeumo w trzech spotkaniach trzykrotnie wpisał się na listę strzelców i zaliczył asystę.

🚨 Bryan Mbeumo has been named the BEST signing of the summer across all Premier League clubs. 🇨🇲🔝



(Source: @Telegraph)



Do you agree with that? 🤔 pic.twitter.com/0TNB5fQeot — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 28, 2025

Dyspozycję reprezentanta Kamerunu docenił serwis The Telegraph. Ich zdaniem Bryan Mbeumo to najlepszy letni transfer w Premier League. To niejedyne wyróżnienie dla piłkarza Manchesteru United, ponieważ oficjalnie został wybrany najlepszym piłkarzem 9. kolejki ligi angielskiej. Co ciekawe to druga z rzędu nagroda dla gracza Czerwonych Diabłów. W 8. kolejce nagrodę odebrał Harry Maguire.