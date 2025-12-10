Real Madryt na zakupach w Premier League. Niespodziewany cel

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Murillo przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej rozstanie się z Davidem Alabą. Wygasający kontrakt austriackiego stopera niemal na pewno nie zostanie przedłużony, dlatego zawodnik odejdzie za darmo po zakończeniu sezonu. Niepewna pozostaje także przyszłość Antonio Rudigera, którego – podobnie jak Alabę – w ostatnich miesiącach nękają problemy zdrowotne. Sytuacja ta zmusza Królewskich do rozważenia wzmocnień w centrum defensywy.

Z tego powodu Real może być zmuszony zakontraktować nowego środkowego obrońcę zaraz po zakończeniu kampanii 2025/2026. Co ciekawe, działacze klubu z Madrytu mogą wybrać się po wzmocnienia na rynek angielski.

Jak informuje w środowe popołudnie brytyjski dziennik „Daily Mail”, na celowniku Xabiego Alonso znalazł się stoper Nottingham Forest – Murillo. Wicemistrzowie La Ligi, podobnie jak Chelsea, bacznie obserwują rozwój 23-letniego Brazylijczyka i nie wykluczają złożenia konkretnej oferty w najbliższych miesiącach.

Murillo Santiago Costa dos Santos, szerzej znany jako Murillo, rozegrał dotychczas 77 meczów w angielskiej Premier League, zdobywając 3 bramki oraz notując 2 asysty. Środkowy obrońca zadebiutował już w reprezentacji Brazylii, choć ma na swoim koncie tylko jeden występ dla drużyny narodowej. Wychowanek Corinthians trafił do Nottingham Forest dwa lata temu i jest związany kontraktem aż do 30 czerwca 2029 roku. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 55 milionów euro.