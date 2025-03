Mueller odejdzie z Bayernu? Dostał ofertę

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Thomas Mueller

Mueller dostał oferty z MLS

Po ponad 700 oficjalnych meczach era Thomasa Muellera w Bayernie Monachium zbliża się ku końcowi. Jak pisaliśmy wcześniej, 35-letni zawodnik nie otrzyma nowej umowy na kolejny sezon.

Według doniesień Bayern nadal prowadzi rozmowy z Niemcem, jednak obecne wszystko wskazuje na to, że odejdzie on po zakończeniu sezonu. Bawarczycy nie zamierzają oferować mu przedłużenia kontraktu. W takim przypadku latem stanie się wolnym zawodnikiem po wygaśnięciu obecnej umowy i będzie mógł dołączyć do dowolnego klubu.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Choć przyszłość Muellera nie została jeszcze oficjalnie przesądzona, zawodnik otrzymał już propozycje z MLS. W przeszłości rozważał przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych z powodu ograniczonego czasu gry. W ubiegłym roku otrzymał również ofertę z Arabii Saudyjskiej. Na ten moment jednak nie zapadła ostateczna decyzja.

Thomas Mueller jest wychowankiem Bayernu Monachium i przez całą karierę występował w bawarskim zespole. W pierwszej drużynie zadebiutował w 2008 roku. Od tego czasu minęło 17 lat, podczas których zdobył wiele trofeów m.in. dwa razy Ligę Mistrzów i 12 Mistrzostw Niemiec, a to jeszcze może jeszcze nie być koniec sukcesów, ponieważ ekipa Vincenta Kompany’ego jest aktualnie liderem Bundesligi i dalej liczy się w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Zobacz także: Barcelona sprzeda zawodnika? Flick podjął decyzję