Mourinho gotowy do podpisania umowy. To jego nowy klub!

Jose Mourinho nie pozostanie długo na bezrobociu po zwolnieniu z Fenerbahce. Słynny szkoleniowiec jest dogadany z Benficą i niebawem podpisze umowę - informuje Fabrizio Romano.

fot. ZUMA Press Inc Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho zaliczy wielki powrót. Nie trenował tam ponad 20 lat

Jose Mourinho zakończył swoją przygodę w Turcji dużym niepowodzeniem. Stracił pracę po ponad roku pobytu w Fenerbahce. O jego przyszłości przesądził przegrany dwumecz z Benficą w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Portugalczyk opuścił zespół, ale na bezrobociu długo nie pozostanie. Łączono go z kilkoma klubami, a jego nowym pracodawcą ma zostać niedawny pogromca.

To właśnie Benfica zdecydowała się na angaż Mourinho. Bruno Lage nie przetrwał kompromitującego występu za Karabachem Agdam, który zakończył się przegraną 2-3 na inaugurację fazy ligowej Ligi Mistrzów. Władze giganta marzyły o zatrudnieniu szkoleniowca z najwyższej półki i stawiają na utytułowanego 62-latka.

Sprawa ma być już przesądzona. Fabrizio Romano informuje, że Mourinho zaakceptował propozycję Benfiki i w ciągu najbliższych 24 godzin powinien podpisać dwuletni kontrakt. To dla niego powrót do Portugalii po ponad 20 latach. W 2000 roku trenował właśnie Benficę, ale prawdziwy sukces osiągnął dopiero z FC Porto – dwa mistrzostwa kraju oraz Liga Mistrzów.

🚨🦅 BREAKING: José Mourinho to Benfica, here we go! Verbal agreement until June 2027.



Mourinho has accepted Benfica proposal and the formal steps will follow in next 24h.



Two year contract ready for the Special One as Benfica coach. ❤️🤍 pic.twitter.com/7ZUadcEr5e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025

Przed pracą w Fenerbahce Mourinho spędził trzy lata w ekipie AS Romy, ale tam również nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Benfica liczy oczywiście na dobre występy w Europie oraz mistrzostwo Portugalii. W czterech ligowych kolejkach uzbierała dotąd 10 punktów.