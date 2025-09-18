Mourinho gotowy do podpisania umowy. To jego nowy klub!

Mourinho zaliczy wielki powrót. Nie trenował tam ponad 20 lat
Jose Mourinho zakończył swoją przygodę w Turcji dużym niepowodzeniem. Stracił pracę po ponad roku pobytu w Fenerbahce. O jego przyszłości przesądził przegrany dwumecz z Benficą w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Portugalczyk opuścił zespół, ale na bezrobociu długo nie pozostanie. Łączono go z kilkoma klubami, a jego nowym pracodawcą ma zostać niedawny pogromca.
To właśnie Benfica zdecydowała się na angaż Mourinho. Bruno Lage nie przetrwał kompromitującego występu za Karabachem Agdam, który zakończył się przegraną 2-3 na inaugurację fazy ligowej Ligi Mistrzów. Władze giganta marzyły o zatrudnieniu szkoleniowca z najwyższej półki i stawiają na utytułowanego 62-latka.
Sprawa ma być już przesądzona. Fabrizio Romano informuje, że Mourinho zaakceptował propozycję Benfiki i w ciągu najbliższych 24 godzin powinien podpisać dwuletni kontrakt. To dla niego powrót do Portugalii po ponad 20 latach. W 2000 roku trenował właśnie Benficę, ale prawdziwy sukces osiągnął dopiero z FC Porto – dwa mistrzostwa kraju oraz Liga Mistrzów.
Przed pracą w Fenerbahce Mourinho spędził trzy lata w ekipie AS Romy, ale tam również nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Benfica liczy oczywiście na dobre występy w Europie oraz mistrzostwo Portugalii. W czterech ligowych kolejkach uzbierała dotąd 10 punktów.