Morata wróci do Serie A. Kluby wreszcie się dogadały

Morata trafi do Como

Transfer Alvaro Moraty do Como był przez wiele dni w zawieszeniu. Problemem było porozumienie między aż trzema klubami: Milanem, Galatasaray i Como. Turecki zespół, do którego zawodnik był wypożyczony, nie chciał zerwać umowy bez odpowiedniego odszkodowania. Sytuacja wydawała się patowa.

Teraz, według informacji „Sky Sport”, kluby w końcu doszły do porozumienia. Como zapłaci Milanowi 12 milionów euro, a Galatasaray otrzyma 3 miliony plus bonusy. Całkowity koszt transferu wyniesie więc między 15 a 16 milionów euro. Tym samym nie ma już przeszkód, by Morata został oficjalnie zawodnikiem ekipy z Serie A, która marzy, by namieszać w czołówce ligi.

Sam zawodnik już wcześniej porozumiał się z Como w kwestii kontraktu indywidualnego. Od początku okna transferowego naciskał na zmianę barw klubowych i był zdeterminowany, by przejść do zespołu prowadzonego przez Cesc Fabregasa. Teraz jego starania przynoszą rezultat.

Dla Galatasaray to okazja do zarobku na zawodniku, który nie był częścią długofalowych planów. Morata zdobył siedem bramek i zaliczył trzy asysty w zaledwie 16 występach w tureckim klubie. Mimo dobrej statystyki, Turcy nie byli zainteresowani kontynuowaniem współpracy.

Dla Como transfer to duże wzmocnienie ofensywy i jasny sygnał, że drużyna poważnie myśli pnięciu się w górę w tabeli Serie A. Morata wniesie do zespołu duże doświadczenie, co czyni go idealnym wzmocnieniem przed nadchodzącym sezonem.

