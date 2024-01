Moise Kean opuści Juventus? Może zaliczyć wielki spadek

IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Moise Kean

Moise Kean nie łapie się do składu Juventusu

Wkrótce napastnik może opuścić klub

Zainteresowało się nim Stade Rennais

Moise Kean zamieni Juventus na Stade Rennais?

Moise Kean kilka lat temu uchodził za olbrzymi talent, ale obecnie napastnik wyraźnie nie dorównuje oczekiwaniom. W sezonie 2023/2024 nie łapie się do podstawowego składu Juventusu, czego efektem jest zaledwie 12 meczów w Serie A. Łącznie na boisku spędził 472 minuty i nie zdobył ani jednego gola.

Wiele wskazuje na to, że Stara Dama będzie chętna oddać piłkarza. Jak informują francuskie media, zawodnikiem poważnie zainteresowało się Stade Rennais, które szuka napastnika. W tym przypadku w grę wchodzi wypożyczenie do końca aktualnego sezonu. Być może Ligue 1 będzie odpowiednim miejscem do odbudowy dla 23-letniego Włocha.