Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Moise Kean łączony z Manchesterem United

Manchester United chce zmazać plamę po minionym sezonie, w którym zespół Czerwonych Diabłów zajął dopiero 15. miejsce w tabeli Premier League. Drużyna Rubena Amorima przygotowuje się do kolejnej kampanii, w której liczy na powrót do grona najlepszych ekip w angielskiej ekstraklasie. Klub z Old Trafford jest aktywny na rynku transferowym, sprowadzając już dwóch nowych zawodników. Do zespołu Red Devils przenieśli się Diego Leon (18-letni wahadłowy) oraz Matheus Cunha (26-letni napastnik).

Tak więc Manchester United dokonał wzmocnienia linii ataku, ale planuje jeszcze bardziej zwiększyć rywalizację w swojej formacji ofensywnej. Jak poinformował włoski dziennik „Corriere Fiorentino”, w związku z tym na celowniku angielskiego giganta znajduje się Moise Kean, na którego zakontraktowanie chrapkę ma również AC Milan. 25-letni atakujący jest jedną z największych gwiazd Serie A, imponując skutecznością w barwach Fiorentiny. Klauzula odstępnego zawodnika dla klubów spoza Włoch wynosi 50 milionów euro.

Bardzo skuteczny napastnik przywdziewa koszulkę drużyny Violi od lipca 2024 roku, kiedy przeprowadził się na Stadio Artemio Franchi za 13 milionów euro z Juventusu. Warto dodać, że gdyby Moise Kean ostatecznie powędrował na Wyspy Brytyjskie, to zanotowałby sentymentalny powrót do Premier League, gdzie w przeszłości miał już okazję grać dla Evertonu. Ponadto w swoim piłkarskim CV posiada także Torino FC, Hellas Verona oraz Paris Saint-Germain. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na 40-50 milionów euro.

W kampanii 2024/2025 statystyki Moise’a Keana wyglądały następująco – 44 mecze, 25 goli i 3 asysty. Zatem mierzący 183 centymetry snajper znakomicie odnalazł się we Florencji.