Modrić zgodził się na powrót do Realu. Dostał świetną ofertę

Luka Modrić zgodził się na powrót do Realu Madryt. Jak podaje Defensa Central, pomocnik przyjął ofertę od Florentino Pereza. Do końca sezonu zamierza wciąż grać w Milanie.

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić wróci do Realu! Zostanie ambasadorem klubu

Luka Modrić po zakończeniu sezonu 2024/2025 opuścił Real Madryt. Chorwacki pomocnik spędził w klubie trzynaście lat, broniąc barw Los Blancos w latach 2012-2025. Wcześniej grał m.in. w Tottenhamie, Dinamo Zagrzeb czy Zrinjski Mostar. Aktualnie kontynuuje karierę we Włoszech. W połowie lipca związał się rocznym kontraktem z AC Milanem.

Modrić za występy na Półwyspie Apenińskim zbiera doskonałe recenzje. Nic więc dziwnego, że Rossoneri chcą przedłużyć z nim kontrakt. Nie wiadomo, jak na takie rozwiązanie zareaguje sam piłkarz, ponieważ medialne przecieki sugerują, że zgodził się na powrót do Madrytu. Jak podaje Defensa Central propozycję pracy w Realu złożył mu Florentino Perez.

Chorwat miał nawet zaakceptować ofertę, ale postawił jeden warunek. Wróci do Madrytu, ale dopiero w 2027 roku. Plan piłkarza zakłada, że po zakończeniu sezonu zrobi sobie roczną przerwę i poświęci czas rodzinie. Dopiero potem będzie mógł wrócić do pracy. Modrić ma dwie opcje. Jedną z nich jest praca z dziećmi w roli trenera, co jest jego największym marzeniem. Druga to rola ambasadora Królewskich.

Podczas pobytu w Realu Madryt wystąpił w 597 meczach, w których zdobył 43 gole i zanotował 95 asyst. Modrić w swojej kolekcji ma m.in. sześć zwycięstw w Lidze Mistrzów czy cztery triumfy w La Liga. Na dodatek w 2018 roku zdobył Złotą Piłkę i nagrodę Piłkarza roku FIFA.