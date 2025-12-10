Modrić wybrał inny klub przed Realem Madryt. Miał być duży transfer

Luka Modrić był zdecydowany na Chelsea, zanim trafił do Realu Madryt. Chorwat wyjawił kulisy nieudanego transferu.

Luka Modrić
Luka Modrić

Modrić wybrał Chelsea przed Realem Madryt

Luka Modrić dziś jest kojarzony głównie z legendarną karierą w Realu Madryt, ale niewiele brakowało, by jego piłkarska droga potoczyła się zupełnie inaczej. Chorwat przyznał, że latem 2011 roku był zdecydowany na transfer do Chelsea. Grał wtedy w Tottenhamie i otwarcie mówił o chęci odejścia właśnie do londyńskiego rywala.

Spurs jednak nie pozwolili na to. Daniel Levy odrzucił kilka ofert Chelsea i od samego początku jasno zakomunikował Modriciowi, że nie ma żadnych szans na ten transfer. Pomocnik nie ukrywa dziś, że być może popełnił błąd, mówiąc publicznie o chęci odejścia, ale mimo napiętej sytuacji wrócił do gry i rozegrał jeden z najlepszych sezonów w karierze.

Tottenham zajął wtedy czwarte miejsce w lidze, a Chelsea sensacyjnie sięgnęła po Ligę Mistrzów. Dla Modricia był to jednak moment przełomowy. Zamiast transferu do lokalnego rywala przyszedł kolejny, jeszcze lepszy rok w Premier League, a latem 2012 roku pojawiła się oferta z Realu Madryt. Jak sam dziś przyznaje, wszystko potoczyło się idealnie, choć wtedy wydawało się porażką.

W barwach Królewskich spędził aż 13 sezonów, zdobył rekordowe 28 trofeów i zwieńczył karierę Złotą Piłką w 2018 roku. Sam Modrić otwarcie mówi, że gdyby wtedy trafił do Chelsea, być może nigdy nie założyłby koszulki Realu. Dziś patrzy na tamtą decyzję jak na szczęśliwy zbieg okoliczności.

