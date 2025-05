Modrić wie, co go czeka. Real Madryt zdecydował ws. weterana

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić odchodzi z Realu Madryt

Real Madryt lada moment rozpocznie etap poważnych zmian. Nowy rozdział w historii klubu zapoczątkuje zatrudnienie nowego szkoleniowca. Obowiązki, które dotychczas pełnił Carlo Ancelotti przejmie Xabi Alonso. Ponadto w drużynie od przyszłego sezonu zobaczymy kilka nowych twarzy. Wiadomo już, że Królewscy zaplanowali także pożegnanie dwóch legend.

Od dłuższego czasu wszystko wskazywało na to, że z klubem pożegna się Lucas Vazquez. Ostatnio hiszpańskie media potwierdziły, że prawy obrońca odejdzie po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata. Z informacji serwisu Cope wynika, że dołączy do niego również Luka Modrić. Chorwacki pomocnik ma kontrakt ważny do czerwca, lecz umowa nie zostanie przedłużona.

Rozstanie z 39-letnim piłkarzem to decyzja Realu Madryt. Warto odnotować, że Modrić wyraził chęć dalszej gry dla Królewskich. Co więcej, był gotów znacząco obniżyć wymagania finansowe, aby przedłużyć kontrakt o kolejny sezon. Mimo to zarząd zdecydował się na zakończenie współpracy. Decyzja została podjęta bez konsultacji z Xabim Alonso, czyli nowym trenerem.

Modrić trafił do Realu Madryt latem 2012 roku z Tottenhamu. Przez trzynaście lat gry na Santiago Bernabeu wypracował sobie status legendy. Łącznie rozegrał w klubie 590 spotkań, w których zdobył 43 bramki i zaliczył 95 asyst. Z Los Blancos aż sześciokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów oraz cztery razy mistrzostwo Hiszpanii. W 2018 roku otrzymał Złotą Piłkę oraz tytuł Piłkarza Roku FIFA.