Liverpool sprowadzi gwiazdę ligowego rywala? Porozumienie o krok

Liverpool pracuje nad transferem wahadłowego Bournemouth - Milosa Kerkeza. Angielski klub praktycznie dogadał się już z węgierskim piłkarzem co do warunków kontraktu indywidualnego - ujawnił w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Milos Kerkez coraz bliżej przeprowadzki na Anfield Road

Liverpool podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego wzmocni kilka pozycji, w tym lewą obronę. Trener drużyny The Reds – Arne Slot – chce bowiem sprowadzić zawodnika, który będzie konkurował o miejsce w podstawowym składzie z Andrew Robertsonem oraz Konstantinosem Tsimikasem. Na szczycie listy życzeń angielskiego giganta od dawna znajduje się gwiazda Bournemouth – Milos Kerkez. Włodarze z Anfield Road pracują nad pozyskaniem 21-letniego wahadłowego i robią ciągłe postępy.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika, iż Liverpool prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie zakontraktowania 23-krotnego reprezentanta Węgier. Działacze mistrza Premier League negocjują zarówno z piłkarzem, jak i jego obecnym klubem. Włoski dziennikarz dodaje, że Liverpool praktycznie dogadał się już z zawodnikiem co do warunków kontraktu indywidualnego. Jeśli chodzi o kwotę transakcji, to władze Bournemouth oczekują za bocznego defensora około 50 milionów euro.

Milos Kerkez z powodzeniem występuje w barwach drużyny Wisienek od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Dean Court za niespełna 18 milionów euro z AZ Alkmaar. W trwającym sezonie lewy obrońca rozegrał 39 meczów, zdobył 2 bramki oraz zaliczył 6 asyst. Umowa bocznego defensora z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co stawia Bournemouth w bardzo dobrej pozycji negocjacyjnej. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową wahadłowego na mniej więcej 35 milionów euro.