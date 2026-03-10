Milan znalazł nowego napastnika. To on będzie priorytetem Rossonerich

Mateo Pellegrino przyciąga uwagę dużych klubów po udanych występach w Parmie. Argentyński napastnik jest łączony z transferem do Milanu mimo niedawnego przedłużenia kontraktu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan obserwuje napastnika Parmy przed letnim oknem

Mateo Pellegrino wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Napastnik Parmy niedawno podpisał nowy kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku. Umowa nie oznacza jednak że zawodnik na pewno pozostanie w klubie na kolejne lata.

Parma jest gotowa rozważyć sprzedaż, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Kwota transferu może wynieść od 25 do 30 milionów euro. Taka suma sprawia że transfer jest realny dla największych klubów Serie A.

Argentyńczyk trafił do zespołu w styczniu 2025 roku i bardzo szybko odnalazł się w nowym otoczeniu. W 39 meczach rozegranych w lidze oraz pucharach zdobył 12 bramek. Stał się ważną częścią ofensywy drużyny prowadzonej przez trenera Carlosa Cuesty.

Dobra forma sprawiła że piłkarz znalazł się na radarze kilku klubów. Największe zainteresowanie wykazuje AC Milan który szuka napastnika na przyszłość. W styczniu jego sytuację analizował również Juventus.

Zawodnik wzbudza też zainteresowanie poza Włochami. Pojawiły się zapytania z klubów La Liga. Napastnik posiada podwójne obywatelstwo, hiszpańskie i argentyńskie, co może ułatwić ewentualny transfer do Hiszpanii.

