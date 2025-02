Milan przekazał decyzję ws. Leao. Barcelona oraz Chelsea już wiedzą

Nicolo Campo/Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Barcelona i Chelsea mogą składać oferty

Milan i Rafael Leao to bez dwóch zdań jeden z najbardziej rozchwytywanych w ostatnim czasie na rynku transferowym graczy. Portugalska gwiazda zespołu z Serie A wzbudza zainteresowanie czołowych zespołów w Europie. Jego dobra gra, liczby oraz wciąż młody wiek pozwalają liczyć na to, że potencjał Leao na rozwój wciąż jest duży.

Dlatego też w ostatnim czasie zainteresowanie transferem Rafaela Leao wyrażała zarówno Barcelona, jak i Chelsea. Do tej pory jednak Milan dość twardo stał na stanowisku, że w letnim okienku transferowym nie ma zamiaru sprzedać swojego gwiazdora. Teraz to się jednak zmieniło. Według informacji przekazanych przez włoską “La Gazzetta dello Sport”, Milan zdecydował, że jest gotowy wysłuchać ofert za Rafaela Leao. Można więc domniemywać, że jeżeli propozycje Barcelony oraz Chelsea okazałby się wystarczająco dobre, to Rossoneri byliby skłonni je zaakceptować.

Rafael Leao w tym sezonie rozegrał dla Milanu 35 spotkań, w których zdobył dziewięć goli oraz zanotował osiem asyst. 25-letni skrzydłowy reprezentacji Portugalii wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 75 milionów euro. Jego obecna umowa we Włoszech wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

