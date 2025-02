Action Plus Sports Images / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca oraz piłkarze Barcelony

Chelsea w obecnym sezonie spisuje się nadspodziewanie dobrze. Mało kto wierzył przed kampanią, że podopieczni Enzo Mareski będą bili się o awans do Ligi Mistrzów. The Blues tymczasem co prawda są na szóstej lokacie w Premier League, ale ich strata do miejsca gwarantującego awans do Champions League wynosi zaledwie punkt. Londyńczycy już myślą o wzmocnieniach, których mogliby dokonać w letnim okienku.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Chelsea przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż The Blues planują ruszyć po piłkarza FC Barcelony. Jak się okazuje, londyńczycy chcą złożyć ofertę za Ferrana Torresa, która będzie wynosiła 30 milionów euro. Anglicy postrzegają Hiszpana jako odpowiedniego zawodnika, który zastąpi Joao Felixa oraz Christophera Nkunku.

Ferran Torres natomiast nie może liczyć na regularną grę w FC Barcelonie. Reprezentant Hiszpanii bowiem przegrywa rywalizację o skład m.in. z Robertem Lewandowskim. Zawodnik zatem może faktycznie rozważyć transfer w poszukiwaniu większej okazji na występy.

W obecnym sezonie Ferran Torres rozegrał 26 spotkań pod okiem Hansiego Flicka. W tym czasie napastnik FC Barcelony zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także trzy asysty.