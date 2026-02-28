AC Milan rozgląda się za nowym pomocnikiem. Rossoneri mogą przeprowadzić głośny transfer. Na ich celowniku znalazł się bowiem Sergej Milinković-Savić z Al-Hilal - przekazuje serwis Sempremilan.com.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Sergej Milinković-Savić dołączy do AC Milanu?

AC Milan ma problem z głębią na pozycji środkowego pomocnika. W zasadzie każdy zawodnik, oprócz Luki Modricia oraz Adriena Rabiota, nie spisuje się na miarę oczekiwań klubu. Celem na nadchodzące letnie okienko transferowe Rossonerich jest właśnie wzmocnienie środka pola. Igli Tare wraz ze swoją świtą już zabrali się do pracy.

Z informacji przekazanych przez serwis Sempremilan.com dowiadujemy się, że AC Milan ma idealnego kandydata do wzmocnienia środka pola. Jeśli udałoby się sprowadzić tego zawodnika, to byłby niezwykle głośny transfer w Serie A. Otóż w kręgu zainteresowań zespołu z Mediolanu znalazł się Sergej Milinković-Savić, który obecnie reprezentuje barwy Al-Hilal.

Wspomniane źródło zaznacza, że wielkim zwolennikiem transferu reprezentanta Serbii jest Igli Tare. Dyrektor sportowy AC Milanu w przeszłości sprowadzał pomocnika do Lazio i żył z nim w bardzo dobrych relacjach. To właśnie postać Albańczyka może przekonać 31-latka do powrotu na Półwysep Apeniński, gdzie w przyszłości błyszczał umiejętnościami.

Sergej Milinković-Savić spędził w Italii 8 lat, reprezentując barwy wyłącznie Lazio. Serbski zawodnik w koszulce Biancocelestich rozegrał łącznie 341 spotkań. Pomocnik może się pochwalić wybitnymi liczbami, ponieważ zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 69 trafień, a także 58 asyst.