Milan chce przeprowadzić głośny ruch. Reprezentant Francji na radarze

AC Milan w przyszłorocznym okienku może przeprowadzić głośny transfer. Chodzi o reprezentanta Francji. Na celowniku Rossonerich znalazł się Lucas Digne z Aston Villi - informuje "Milan Live".

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Lucas Digne wzmocni AC Milan?

AC Milan przed sezonem miał spore zamieszanie na pozycji lewego obrońcy. Bardzo długo trwała transferowa saga z udziałem Theo Hernandez. Francuz finalnie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Rossoneri długo też rozglądali się za następcą swojego dotychczasowego gwiazdora. Finalnie wybór padł na Pervis Estupinana, który dotychczas był związany z Brighton & Hove Albion.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu AC Milanu przekazuje „Milan Live”. Otóż mediolańczycy mogą pozyskać topowego lewego defensora. W kręgu zainteresowań włoskiego zespołu znalazł się Lucas Digne z Aston Villi. Rossoneri jednak nie będą spieszyli się z tym ruchem, ponieważ planują pozyskać reprezentanta Francji dopiero w przyszłorocznym letnim okienku.

Lucas Digne odgrywa kluczową rolę w Aston Villi. Defensor jednak nie ma gwarancji, że w przyszłości Unai Emery nie będzie potrzebował lepszej opcji. Zawodnik zatem może rozważyć zmianę barw klubowych. Warto zaznaczyć, że Francuz już miał okazję występować na włoskich boiskach. 32-latek w sezonie 2015/16 występował w AS Romie.

Aston Villa natomiast jest pracodawcą Lucasa Digne’a od 2022 roku. Dotychczas reprezentant Trójkolorowych rozegrał 147 spotkań w koszulce The Villans. W tym czasie udało mu się strzelić cztery gole oraz zaliczył 18 asyst.