AC Milan rozgląda się za nowym bramkarzem. Ostatnio na celownik Rossonerich trafił Alisson Becker. Jak się okazuje, zainteresowanie włoskiego zespołu wzbudził również Hugo Souza z Corinthians - donosi "Sky Sport".

Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Hugo Souza na radarze AC Milanu

AC Milan jest bez wątpienia największym objawieniem obecnego sezonu Serie A. Przed rozpoczęciem kampanii nikt nie stawiał, że Rossoneri będą walczyli o największe cele. Zwłaszcza, że drużynę objął Massimiliano Allegri, który musiał na szybko poskładać rozbity zespół. Szkoleniowcowi udało się to bardzo szybko. Dziś mediolańczycy zasiadają na fotelu lidera ligi i są głównym faworytem do zdobycia Scudetto.

Ostatnio docierają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe z AC Milanu. Dowiedzieliśmy się, że Rossoneri mogą dokonać hitowego wzmocnienia prosto z Liverpoolu. Na ich celowniku znalazł się bowiem Alisson Becker. Jak się okazuje, doświadczony Brazylijczyk nie jest jedynym golkiperem w notesie lidera Serie A. Serwis „Sky Sport” zdradził, że w kręgu zainteresowań mediolańczyków znalazł się również Hugo Souza, który na co dzień reprezentuje barwy Corinthians.

Młodszy z Brazylijczyków jest niezwykle utalentowanym bramkarzem. 26-latek jednak ma znikome doświadczenie z gry w Europie. Zaliczył tylko krótki epizod na portugalskich boiskach. Transfer do AC Milanu byłby dla niego z pewnością spełnieniem marzeń. Wspomniane źródło jednak zaznacza, że priorytetem Rossonerich jest zatrzymanie Mike’a Maignana.

AC Milan swoje kolejne spotkanie ligowe zagra już w niedzielę. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się przed własną publicznością z Sassuolo.