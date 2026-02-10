AC Milan w letnim okienku transferowym może wzmocnić ofensywę znanym nazwiskiem. Na celowniku włoskiego zespołu znalazł się bowiem Gabriel Jesus z Arsenalu - informuje dziennik "Tuttosport".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Gabriel Jesus wzbudził zainteresowanie AC Milanu

AC Milan w obecnym sezonie Serie A jest prawdopodobnie największym objawieniem. Nikt nie spodziewał się, że Massimiliano Allegri tak szybko poukłada zespół. Rossoneri w zasadzie od pierwszej kolejki prezentują równą, a przede wszystkim wysoką formą. Największy kłopot jednak mediolańczycy mają na pozycji napastnika. Drużyna musi się ostro natrudzić, aby zatuszować problem.

W zimowym okienku AC Milan pozyskał Niclasa Fullkruga. Jednak Rossoneri rozglądają się już za nowym napastnikiem i pojawił się bardzo ciekawy kandydat. Dziennik „Tuttosport” informuje, że włoski zespół może sięgnąć po wzmocnienie prosto z Premier League. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Gabriel Jesus z Arsenalu.

Reprezentant Brazylii ma problemy, aby przebić się do wyjściowego składu u Mikela Artety. Kontrakt napastnika z zespołem z Londynu wygasa 30 czerwca 2027 roku. Jednak już najbliższego lata strony mogą zakończyć ze sobą współpracę. AC Milan jest jednym z możliwych kierunków dla 28-latka do kontynuowania kariery.

Gabriel Jesus w trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań w koszulce Arsenalu. Brazylijczyk zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia snajpera Kanonierów na 20 milionów euro.