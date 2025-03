Milan szykuje się do rozmów z Realem. Próbuje zatrzymać wielki talent

Alex Jimenez błyszczy w Milanie, ale Real Madryt ma opcję odkupu. Według Matteo Moretto, Rossoneri przygotowują się do rozmów z Hiszpanami, by zatrzymać utalentowanego obrońcę.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Milan nie chce stracić Jimeneza

Alex Jimenez to jedna z nielicznych pozytywnych historii w trudnym sezonie Milanu. 19-letni obrońca, który trafił do klubu latem 2023 na zasadzie wypożyczenia z Realu Madryt, początkowo miał grać w drużynie Primavery. Szybko jednak awansował do pierwszej drużyny i stał się istotnym punktem zespołu, co skłoniło Rossonerich do wykupu jego karty za 5 mln euro z umową do 2028 roku.

Real Madryt, choć sprzedał Jimeneza definitywnie, zapewnił sobie możliwość odzyskania zawodnika za 9 milionów euro w 2025 lub 12 milionów euro rok później. Według informacji Matteo Moretto, klub ze stolicy Hiszpanii nie traktuje obecnie Jimeneza priorytetowo, ale wolałby nie tracić kontroli nad jego przyszłością, zwłaszcza że już teraz kluby Premier League oferują Los Blancos nawet ponad 20 mln euro za młodego Hiszpana.

Milan zdaje sobie sprawę z zagrożenia i planuje spotkanie z przedstawicielami Realu, aby przedyskutować przyszłość zawodnika. Zarząd Rossonerich chciałby przesunąć termin opcji odkupu na późniejszy czas lub zwiększyć jej wartość, by zniechęcić Madryt do ponownego pozyskania obrońcy.

Sam Jimenez nie pozostawia wątpliwości co do swoich uczuć względem Milanu. – W Realu miałem trudny moment. Kiedy pojawiła się oferta Milanu, nie wahałem się ani chwili. Kocham ten klub, to tutaj zadebiutowałem w pierwszym zespole, zawsze pozostanie w moim sercu – powiedział niedawno Hiszpan. Najbliższe tygodnie pokażą, czy Milan zdoła zatrzymać jednego ze swoich najzdolniejszych zawodników.