Milan sprzedaje zawodnika do Premier League. Wszystko już dopięte

AC Milan otrzyma blisko 10 milionów euro za Alexa Jimeneza, który przenosi się do AFC Bournemouth – donosi Fabrizio Romano. Druga część kwoty z transferu prawego obrońcy trafi do Realu Madryt.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Alex Jimenez dołączy na stałe do Bournemouth

AC Milan sprowadził Alexa Jimeneza z Realu Madryt w 2024 roku za pięć milionów euro. Hiszpański gigant zachował jednak 50 proc. udziałów od kolejnego transferu obrońcy. Na początku września 20-latek przeniósł się do Premier League, trafiając do AFC Bournemouth na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

Jak informuje Fabrizio Romano, Jimenez jeszcze w tym tygodniu zostanie oficjalnie wykupiony z włoskiego klubu. Prawy defensor podpisze z angielskim zespołem kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku. Kwota transferu wyniesie 19,5 miliona euro podstawy, a także przewiduje 5,3 mln euro w bonusach.

Co istotne, wpływy zostaną podzielone pomiędzy Milanem i Królewskimi. Wcześniej mediolański klub otrzymał 2 mln euro z tytułu samego wypożyczenia, dlatego po finalizacji transferu Rossoneri mogą liczyć na solidny zastrzyk gotówki.

Decyzja Bournemouth o wykupie zawodnika potwierdza, że Jimenez spełnił oczekiwania sztabu szkoleniowego The Cherries. W trwającym sezonie reprezentant Hiszpanii do lat 21 rozegrał łącznie 21 spotkań w barwach angielskiego klubu, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę. Bournemouth wygrało dwa mecze z rzędu i zajmuje 12. miejsce w tabeli Premier League.