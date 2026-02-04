Milan sprzedaje zawodnika do Premier League. Wszystko już dopięte

13:23, 4. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

AC Milan otrzyma blisko 10 milionów euro za Alexa Jimeneza, który przenosi się do AFC Bournemouth – donosi Fabrizio Romano. Druga część kwoty z transferu prawego obrońcy trafi do Realu Madryt.

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Alex Jimenez dołączy na stałe do Bournemouth

AC Milan sprowadził Alexa Jimeneza z Realu Madryt w 2024 roku za pięć milionów euro. Hiszpański gigant zachował jednak 50 proc. udziałów od kolejnego transferu obrońcy. Na początku września 20-latek przeniósł się do Premier League, trafiając do AFC Bournemouth na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

Jak informuje Fabrizio Romano, Jimenez jeszcze w tym tygodniu zostanie oficjalnie wykupiony z włoskiego klubu. Prawy defensor podpisze z angielskim zespołem kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku. Kwota transferu wyniesie 19,5 miliona euro podstawy, a także przewiduje 5,3 mln euro w bonusach.

Co istotne, wpływy zostaną podzielone pomiędzy Milanem i Królewskimi. Wcześniej mediolański klub otrzymał 2 mln euro z tytułu samego wypożyczenia, dlatego po finalizacji transferu Rossoneri mogą liczyć na solidny zastrzyk gotówki.

Decyzja Bournemouth o wykupie zawodnika potwierdza, że Jimenez spełnił oczekiwania sztabu szkoleniowego The Cherries. W trwającym sezonie reprezentant Hiszpanii do lat 21 rozegrał łącznie 21 spotkań w barwach angielskiego klubu, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę. Bournemouth wygrało dwa mecze z rzędu i zajmuje 12. miejsce w tabeli Premier League.

POLECAMY TAKŻE

Florentino Perez
Real Madryt otrzymał propozycję transferów. Perez zdecydował
Florentino Perez
Gwiazdy poza zasięgiem Realu. Oto faworyt do środka pola
Dani Carvajal
Weteran bez nowej umowy? Real ma duże wątpliwości