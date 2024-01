Imago / Daniele Buffa Na zdjęciu: Daniele Maldini

AC Milan skrócił wypożyczenie Maldini’ego do Empoli

Włoch drugą część sezonu spędzi w Monzie

W tym sezonie 22-latek zagrał w 7 meczach Serie A

Daniele Maldini wypożyczony do AC Monza

AC Milan zdecydował się na skrócenie wypożyczenia swojego wychowanka do Empoli, aczkolwiek od razu wysłał go do innego klubu. Dzisiaj oficjalnie AC Monza zaprezentowała Daniele Maldini’ego jako nowego piłkarza. Włoch będzie piłkarzem “I Bagai” do końca obecnego sezonu.

22-latek jest synem Paolo Maldini’ego oraz wnukiem Cesare Maldini’ego. Zarówno jego ojciec, jak i dziadek to legendy mediolańskiego klubu. Młody piłkarz w porównaniu do najbliższych członków rodziny nie jest tak znaczącym piłkarzem jak oni. Włoch od dwóch sezonów przechodzi z klubu do klubu w ramach wypożyczeń. Najpierw bronił barw Spezii, a w tym sezonie był piłkarzem Empoli.

Jednak w obecnym zespole nie otrzymywał tylu minut, ilu oczekiwałby zespół “Rossoneri”. W związku z tym w Mediolanie zdecydowali na odwołanie go z wypożyczenia i przeniesienie utalentowanego zawodnika do Monzy, gdzie ma zebrać większe doświadczenie i częściej pojawiać się na boisku.

W tym sezonie Maldini zaledwie 7 razy pojawił się na placu gry w rozgrywkach Serie A. Łącznie na boisku spędził 262 minuty.

Monza na półmetku sezonu zajmuje miejsce w środku stawki. Po 19. kolejkach są na 11. pozycji z dorobkiem 25 punktów.